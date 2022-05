Die Waldschule hebt ab ins Weltall

Eine Minute vor dem Start des Wetterballons ist die Aufregung bei allen Beteiligten an der Waldschule in Kinderhaus groß. Und wenig später sind alle zufrieden, weil kurz darauf das Experiment mit der Reise ins Weltall glückt.

Ein ganzes Jahr lang haben die Projektlehrer Thomas Becher und Ina Koopmann an der Waldschule mit den Kindern des Wahlpflichtkurses Naturwissenschaften diesem Tag entgegengefiebert: Am Mittwoch um 10 Uhr geht das Experiment „Mit dem Wetterballon in die Stratosphäre“ in seine entscheidende Phase.