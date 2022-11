Ehrungen für den Männerchor aus Kinderhaus

Im Haus der Begegnung in Albachten fand jetzt die Matinee des Chorverbandes Münster statt. Im feierlichen Rahmen mit Liedern von drei Chören begrüßte der Vorsitzende des Chorverbandes Uwe Berger die Gäste. Als Vertreter der Stadt Münster hielt der Oberbürgermeister Markus Lewe das Grußwort, im Anschluss wurden die Mitglieder des Männerchores aus Kinderhaus geehrt. Für 25 Jahre Vorstandsarbeit erhielt Gerd Kuhlmann die Verdienstplakette in Silber vom Chorverband NRW, heißt es in einer Pressenotiz. Für 50 Jahre wurde Dietmar Ernst und für 40 Jahre Guido Rath ausgezeichnet. Eine freudige Begrüßung der Sänger fand am Montag bei der Chorprobe statt.