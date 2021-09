Ein Anlaufpunkt für Kinderhaus

Das Ziel: Verschiedene Angebote sollen gebündelt werden. Die Struktur des neuen Diakoniezentrums in Kinderhaus spielt diesem Vorhaben in die Karten. Davon konnten sich nun zahlreiche Interessierte überzeugen.

Nach 22 Monaten Bauzeit wurde am Freitag das neue Diakoniezentrum in Kinderhaus eröffnet. In Zukunft wird dort neben einer Jugendwohngruppe für acht Jugendliche und zwei Appartements zur Verselbstständigung die heilpädagogische Tagesgruppe Nord untergebracht sein. In einer sozialen Beratungsstelle können sich interessierte Bürger zudem zu den Themen Wohnungsnot, Existenzsicherung und Schulden beraten lassen.