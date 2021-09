Unternehmensgruppe „Sahle Wohnen“ feiert ihr 125-jähriges Firmenjubiläum

Was hat ein überdimensionaler Holzschuh mit dem Wohnungsunternehmen Sahle zu tun? Diese Frage wurde am Mittwochnachmittag beantwortet, als sich eine Gruppe von Menschen an der Westhoffstraße 21 um eine geheimnisvolle Skulptur versammelte. Mit der Enthüllung des mannshohen, bunt bemalten „Holsken“ im Vorgarten des Gebäudekomplexes nämlich feierte das mittelständische Wohnungsunternehmen, das auf eine Grevener Holzschuhmacherei zurückgeht, sein 125-jähriges Bestehen.

