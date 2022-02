Erinnerung an Villa Zimmermann

Münster-Kinderhaus

Wenn man heute an Kinderhaus denkt, kommt einem das Zustands-Wort „mondän“ weniger in den Sinn. Doch ein Blick in die Heimatgeschichte zeigt: Vor rund 100 Jahren gab es dort die Villa Zimmermann. Durch Zufall tauchten jetzt Originaldokumente auf, die Auskunft geben über einen Teil des Fuhrparks der Unternehmerdynastie Zimmermann, die an der Ecke Grevener Straße/Am Burloh auf mehr als 70.000 Quadratmetern „residierte“.

Von Peter Sauer