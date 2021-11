FDP Münster-Nord wählt neue Beisitzerin

Die Neuwahl war aus traurigem Anlass notwendig geworden: Im April diesen Jahres verstarb mit Gunter von Hedenström das profilierteste Mitglied der FDP Münster- Nord. So stand der Parteitag vor allem im Zeichen der Trauer und des Gedenkens an von Hedenström, der den Ortsverband in rund 50 Jahren Mitgliedschaft politisch wie menschlich maßgeblich mitgestaltete.

Neben seiner Mitgliedschaft im Ortsvorstand war von Hedenström Gründungsmitglied der Bezirksvertretung Nord und setzte sich auch als Ratsherr der Stadt Münster leidenschaftlich für die Belange von Coerde, Sprakel und Kinderhaus ein. Auf dem Ortsparteitag hielt Heinrich Götting, Freund und Weggefährte im Rat der Stadt, eine bewegende Rede zum Andenken an Gunter von Hedenström.

Mit Bettina Mommsen wurde ein junges Mitglied laut Pressemitteilung neu in den Vorstand des Ortsverbands gewählt – dass die Wahl einstimmig ausfiel, überraschte angesichts des enormen Engagements von Bettina Mommsen in den vergangenen beiden Wahlkämpfen nicht. Der Ortsvorsitzende Philipp Czapski blickte im weiteren Verlauf des Parteitages auf die positive Entwicklung der FDP in Nord zurück: Seit Anfang 2020 konnte die Mitgliederzahl um knapp 50 Prozent gesteigert werden. Bei der Kommunalwahl 2020 gelang der FDP wieder der Einzug in die Bezirksvertretung Nord – und auch das Ergebnis der Bundestagswahl, das in Nord erzielt wurde, gibt Anlass zur Zufriedenheit.