Freie Sicht an der Gasselstiege

Die CDU-Fraktion der Bezirksvertretung Münster-Nord möchte die Verkehrssicherheit an der Gasselstiege erhöhen: Ein Spiegel an neuralgischer Stelle soll die Sicht verbessern.

Einen solchen Spiegel wünscht sich die CDU-Fraktion an der Gasselstiege.

Die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung (BV) Nord macht sich dafür stark, dass an der Gasselstiege ein Verkehrsspiegel installiert wird. Die Stadtverwaltung solle prüfen, ob dies im Bereich Einmündung Rektoratsweg/ Kurve am Hof Rottmann möglich sei, fordern die Christdemokraten.

Hintergrund des BV-Antrags ist nach Darlegung der CDU, dass die Gasselstiege von vielen Fußgängern, Radfahrern, Freizeitsportlern, landwirtschaftlichen Fahrzeugen und auch Autofahrern genutzt wird. Doch gerade im Bereich der Kurve am Hof Rottmann, wo der Rektoratsweg auf die Gasselstiege treffe, sei die Sicht der Verkehrsteilnehmer durch eine angrenzende Hecke stark eingeschränkt. Dadurch komme es zu vielen kritischen Verkehrssituationen, erläutern die Christdemokraten.

Diese gefährliche Situation könne durch das Anbringen eines Verkehrsspiegels entschärft werden. „Die Verkehrssicherheit würde an der genannten Stelle deutlich verbessert“, so die CDU.