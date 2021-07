Freude über neues Einsatzfahrzeug

Zahlreiche Beförderungen und Ehrungen verdienter Mitglieder standen jetzt im Mittelpunkt der Versammlung des Löschzugs Kinderhaus der Freiwilligen Feuerwehr. Zudem freuten sich die Mitglieder über die Übernahme eines neuen, bedarfsgerechten Einsatzfahrzeugs. Löschzugführer Brandoberinspektor Marc Greshake begrüßte laut einer Mitteilung die rund 45 Kameradinnen und Kameraden der Ehrenabteilung sowie der Einsatzabteilung des Löschzuges.

Als Vertreter der Amtsleitung der Feuerwehr Münster nahm Branddirektor Dirk Hülsken an der Veranstaltung teil. Auch er lobte die sehr gute Kameradschaft und das hohe Leistungsniveau des Kinderhauser Löschzuges. „Der Löschzug hat gezeigt, dass er selbstbewusst und selbstständig ist, Lösungen für unbekannte Problemstellungen findet und so mit Krisensituationen sehr gut umgehen kann“, so Hülsken.

Beförderungen und Ehrungen

Sodann nahm Dirk Hülsken die Beförderungen und Ehrungen vor. Michelle Top ernannte er zur Feuerwehrfrau. Philipp Roters, Holger Bruns und Fabian Erdmann wurden Feuerwehrmänner. Unterbrandmeisterin ist nun Miriam Burgmer. Christopher Kramer, Patrick Lehmkul, und Philipp Schwarte wurden zu Unterbrandmeistern ernannt. Dirk Hilge wurde zum Oberbrandmeister befördert.

Aufgrund ihrer 25-jährigen Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr erhielten Brandinspektor Marcel Hülsken und Oberbrandmeister Dirk Hilge das Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber des Innenministers des Landes NRW. Für die 50-jährige Mitgliedschaft und die besonderen Verdienste in der Freiwilligen Feuerwehr ehrte der Verband der Feuerwehren Brandinspektor Horst Hülsken mit der Ehrennadel in Gold.

Der Löschzug erhielt ein neues Einsatzfahrzeug. Stellvertretend nahm Löschzugführer Marc Greshake das Fahrzeug entgegen. Der Löschzug verfügt künftig über eine Drehleiter als drittes Großfahrzeug im eigenen Fuhrpark. „Ein Fahrzeug, das zum einen hoch attraktiv ist, aber auch viel Ausbildung und ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft erfordert“, so Dirk Hülsken. In den kommenden Wochen werden zehn Mitglieder des Löschzuges eine spezielle Ausbildung für die Bedienung des Fahrzeuges absolvieren.