Freundschaft steht im Mittelpunkt

Freundschaften brauchen auch eine Umgebung, in der sie gedeihen können. Um Freundschaft geht es auch in einem Workshop mit zwei Berliner Künstlerinnen, der im Kap.8 angeboten wird, und an dem alle Interessierten teilnehmen können.

Am 29. Oktober (Samstag) ist wieder einmal Leben im Kap. 8: Im und am „Kulturzentrum Am Idenbrock-Platz“ (daher der Name) findet von 14 bis 20 Uhr ein Workshop mit den Berliner Künstlerinnen Tarabea Guastavino San Martín und Lisa Tschorn statt, zu der die Kinderhauser Bevölkerung und andere Interessierten eingeladen sind. Der Titel: „Freundschaft betonen“.

Nomen est omen – so dreht sich in diesem Workshop alles um das Thema Freundschaft, die Umgebung in der sie gedeiht, und um einen besonderen Parcours mit akustischen Nachrichten zum Thema. Ziel des Projekts sei ein Audio-Walk für Kinderhaus, der zum spannenden Thema entwickelt werde, verraten die Künstlerinnen. Die Teilnehmenden könnten sich und ihre Erfahrungen in diesem Workshop einbringen und ganz nebenbei an der Entstehung eines Kunstprojektes mitwirken, heißt es weiter.

Interviews zum „Aufwärmen“

Quasi zum „Aufwärmen“ stellen die beiden Künstlerinnen Auszüge aus Interviews vor, die bereits in Kooperation mit Studierenden des Instituts für Geografie der Uni Münster entstanden sind. Im Seminar „Geographien der Freundschaft“ unter Leitung von Dr. Iris Dzudzek hatten die Studierenden im Sommersemester 2022 den Stadtteil und seinen Einfluss auf das Entstehen und die Pflege von Freundschaften hin untersucht. Eine besondere Rolle dabei spielten Pflanzen.

Dazu Tarabea Guastavino San Martín: „Plants are Friends“ war unser Arbeitstitel. So hatten die Studierenden teilweise Karten mit Pflanzenabbildungen genutzt, um mit den Interviewteilnehmern und -teilnehmern ins Gespräch zu kommen.

Auch im geplanten Workshop „Freundschaften betonen“ und dem daraus entstehenden Audio-Walk sollen einige der Stationen an Orten liegen, die bepflanzt sind und so Assoziationen zum Wachsen, Pflegen und Verwelken herbeiführen.

Neben dem Erfahrungsaustausch soll im Workshop die praktische Umsetzung des Audio-Walks im Mittelpunkt stehen. In entspannter Atmosphäre möchten die zwei Konzept- und Performancekünstlerinnen mit den Teilnehmenden „künstlerisch-spielerisch Material sichten und Neues sammeln, um schließlich mit Einsatz von Stimme, anderen akustischen Quellen sowie professioneller Technik den Audio-Walk entstehen zu lassen“, so die Ankündigung. So würden selbstredend auch die Orte des Rundgangs erkundet und die Route abgestimmt. Dabei soll der Spaß nicht zu kurz kommen, denn: Ausprobieren sei erwünscht, auch bei der Stimmerprobung und dem Einsatz der Technik. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, denn es gehe nicht um Perfektion, sondern um Freundschaft in einem vielleicht nicht immer perfekten Stadtteil, so die Künstlerinnen. Der Eintritt ist frei.

Treffpunkt: Kap.8, Eingang Mokido, Idenbrockplatz 8. Anmeldung und Infos: Candia Neumann, 02 51/4 92-41 51, NeumannC@stadtmuenster.de.