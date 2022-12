Von Freitagvormittag bis Sonntagnachmittag ohne Heizung und Warmwasser: Damit wurden in einem Kinderhauser Wohnquartier rund 1000 Bewohner konfrontiert.

In Kinderhaus waren 300 Wohnungen ohne Heizung

Betrübte Gesichter: Der Kinderhauser Ratsherr Thomas Kollmann und Mieterin Patricia Saad in der vom dreitägigen Heizungs- und Warmwasserausfall betroffenen Wohnung.

Ausgerechnet am bisher kältesten Wochenende des Jahres sind in einem Wohnviertel in Kinderhaus Heizungen und Warmwasserversorgung ausgefallen (wir berichteten). Knapp 1000 Bewohner waren davon betroffen, schätzt die Mietervertretung.