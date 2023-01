Früher Polizist – heute Künstler

Der frühere Bezirkspolizist Dieter Michalowitz stellt farbenprächtige Bilder seiner verstorbenen Frau Veronika aus. Die Nordmark hat Dieter Michalowitz mit Acrylfarben eingefangen. Auch dieses Werk ist in der Ausstellung zu sehen.Pastellkreide war das bevorzugte Material der Künstlerin.

Viele werden sich noch an ihn in seiner früheren Funktion erinnern: Zwölf Jahre lang war Dieter Michalowitz als Bezirkspolizist in Kinderhaus unterwegs, meist mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Wenige jedoch dürften ihn als Künstler kennen. Tatsächlich malt er seit etwa 20 Jahren. „Ich habe mich von meiner Frau Veronika anstecken lassen, die 2018 verstarb“, erzählt der 75-Jährige. Jetzt sind Werke von Veronika und Dieter Michalowitz im Begegnungszentrum Kinderhaus ausgestellt und können dort erworben werden. Der Erlös soll sozialen Projekten im Stadtteil zugute kommen.

Die Bilder kosten zwischen 50 und 100 Euro. Foto: isa

Zusammen haben die Eheleute etwa 100 Bilder geschaffen. „Meine Frau hat immer gesagt, es sei viel schöner, wenn sie an der Wand hängen und die Menschen erfreuen, als wenn sie irgendwo aufgestapelt verstauben“, erinnert sich der Ruheständler. So entschloss er sich kürzlich, die Bilder für eine Ausstellung zur Verfügung zu stellen.

Blumen und Landschaften

Der größte Teil der Arbeiten, nämlich zwölf, stammen von Veronika Michalowitz. „Sie war die bessere von uns beiden“, erklärt der Witwer. Seine Frau habe jahrzehntelang Erfahrungen gesammelt und sich mehrfach in Kursen und bei Meisterschülern weitergebildet. Blumen und Landschaften seien ihre bevorzugten Motive gewesen. Farbenprächtige Natur- und Tierdarstellungen, überwiegend in Pastellkreide hinter Glas, stellen denn auch das Gros der Ausstellungsstücke dar.

Auch dieses Werk ist in der Ausstellung zu sehen. Foto: isa

Auch Dieter Michalowitz bildete sich weiter und steuert unter anderem eine Arbeit bei, die eine Allee in der Nordmark darstellt. Das flirrende Sonnenlicht ist so eindringlich eingefangen, dass man die Wärme auf der Haut zu spüren meint. Seine bevorzugte Technik ist die Acrylmalerei, „ich bin ungeduldig, und Acryl trocknet schnell“, sagt er und lacht.

Ideen für seine Bilder seien ihm oft bei seinen beruflichen Touren durch den Stadtteil gekommen. „Ich hatte immer einen Skizzenblock und einen Bleistift in der Fahrradtasche“, berichtet Michalowitz. Von 1995 bis 2008 war der Polizist – oft gemeinsam mit seinem Kollegen Karl-Heinz Köppcke – viel in Kinderhaus unterwegs und suchte stets den Kontakt mit den Bewohnern und Bewohnerinnen. „Manche waren am Anfang skeptisch, aber bei einem Plausch oder einer Tasse Kaffee habe ich bei vielen das Vertrauen gewonnen“, blickt er zurück.

Die Ausstellung im Begegnungszentrum Kinderhaus, Sprickmannplatz 7, ist montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr und sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

