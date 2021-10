Geschenkspender gesucht

Dieses Jahr kommt der Nikolaus wieder nach Jaksice. Nachdem die Paketaktion des Fördervereins „Für Dich“ im vergangenen Jahr nur eingeschränkt stattfinden konnte, wollen sich die Mitglieder des Vereins jetzt wieder persönlich auf den Weg nach Polen machen.

Jedes Jahr bringen sie den Bewohnern des Kinderheims in Jaksice Weihnachtsgeschenke mit – jeweils ein Paket für jedes der 75 Kinder. Doch dafür brauchen sie noch Paketspender. Die Pakete werden nämlich von Kinderhauser Bürgerinnen und Bürgern gepackt. Der Verein erhält eine Wunschliste der Kinder und gibt diese dann an die Paketspender weiter: Die Wünsche reichen von kleinen Musikboxen über Sporttrikots bis hin zu Kosmetikartikeln. Da die Kinder zwischen einem und 18 Jahre alt sind, fallen auch die Wünsche entsprechend unterschiedlich aus. Oft geben die Paketspender noch eine Karte oder ein Foto mit in das Paket. So entsteht bei manchen Paketspendern eine enge Bindung zu „ihrem“ Kind, wenn sie schon mehrere Jahre das gleiche Kind beschenken. Auch den Kindern bedeutet diese Verbindung sehr viel. Manche hängen sich die Bilder von „ihren“ Familien sogar über ihr Bett.

Der Verein unterstützt das Kinderheim bereits seit 1993 auf vielfältige Weise. Wer Paketspender werden möchte, kann sich bei Wolfgang Lödde unter wolfgang.loedde@gmail.com melden.