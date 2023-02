Großes Cover-Konzert mit Film- und Fernsehmusik in der Agora 

Diesmal geht es um Musik aus Film und Fernsehen, wenn auf der Bühne in der Agora rocken und swingen. Zu dem kostenlosen Cover-Konzert im Bürgerhaus am Idenbrockplatz 8 sind am Samstagabend alle Interessierten eingeladen. Einlass ist um 19.30 Uhr.

Wer kennt sie nicht, Songs wie „Shallow“ von Lady Gaga, „Circle of Life“ von Elton John oder „Jailhouse Rock“ von Elvis Presley. Diesmal geht es um Musik aus Film und Fernsehen, wenn „Zenis and Friends“ auf der Bühne in der Agora rocken und swingen. Zu dem kostenlosen Cover-Konzert im Bürgerhaus am Idenbrockplatz 8 sind am Samstagabend (4. Februar) alle Interessierten eingeladen. Einlass ist um 19.30 Uhr.

„Zenis und Friends“ – das sind die Kinderhauser Patrick und Christina Zeni mit Sohn Henri. Sie treten stets mit musikalischen Freunden auf, stehen am Samstag bereits zum neunten Mal im Stadtteil auf der Bühne und laden wieder zu einem unterhaltsamen Abend ein.

„2014 war unser erster Auftritt in Kinderhaus, kurz vor dem Hochwasser noch im alten Jugendzentrum Wuddi“, erinnert sich Patrick Zeni. Anschließen trat die lockere Band unten anderem im Mokido auf und 2020 erstmals in der Agora. Inzwischen ist die singende Familie mit ihren Freunden längst Kult in Kinderhaus.

„Wir sind keine feste Gruppe“, erklärt Patrick Zeni. Kurz vor den Konzerten werde ein Motto ausgegeben, wozu sich dann ein mehr oder weniger fester Stamm von Freunden aus Münster, aber auch aus anderen Städten melden könne. „Wir proben meist nur zwei Mal vor den Auftritten“, sagt Patrick Zeni. Alle seinen so gut eingespielt, dass immer ein tolles Ergebnis dabei herauskäme.

Mehrere junge Menschen dabei

Diesmal werden zu Film- und Fernsehmusik etwa 15 Musiker und Musikerinnen auf der Bühne stehen. „Ganz besonders freue ich mich auf den Song ,Circle of Life’ aus ,König der Löwen’“, verrät der Organisator. „Den hatte ich mir gewünscht.“

Positiv sei auch, dass diesmal gleich mehrere junge Menschen dabei seien: Ein junges Mädchen wird zum Beispiel „Let it Go“ aus dem Film „Die Eiskönigin“ singen. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist wie immer frei. Für Getränke ist gesorgt. Um Spenden wird jedoch gebeten. „Der Erlös des diesjährigen Konzerts soll an die Kirchengemeinde St. Marien und St. Josef in Münster-Kinderhaus fließen – und zwar konkret je zur Hälfte dem Sozialbüro und der Seniorenarbeit zugutekommen“, verrät Patrick Zeni.

Im Sozialbüro bieten – in ökumenischer Kooperation mit der Markusgemeinde – seit vielen Jahren ehrenamtliche Helfende Beratung und Hilfe für Menschen an, die sich in einer Notlage befinden, gleichsam als „Netz unter dem Netz“. Nicht zuletzt wird mit Lebensmitteleinkaufskarten und haltbaren Lebensmitteln geholfen.

Die Senioren und Seniorinnen der Gemeinde trinken regelmäßig gemeinsam Kaffee, woran sich stets Vorträge verschiedener Referierender zu unterschiedlichsten Themen wie Religionen, Masematte oder Patientenverfügung anschließen.