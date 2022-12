Harfenharmonien und Masematte

Die Zeit der harten Corona-Auflagen ist vorbei, und Walter Schröer, der zweite Vorsitzende der Bürgervereinigung Kinderhaus, hat „alte Kontakte wieder aufgefrischt“ und Termine abgemacht. Herausgekommen ist ein prallvolles Jahresprogramm der Bürgervereinigung, das von Januar bis Dezember 2023 vielfältige Veranstaltungen bietet.

Los geht es am 8. Januar um 15.30 Uhr. Dann findet im Heimatmuseum (Kinderhaus 15) eine Sonderführung mit dem Titel „Unsere Mazzotti-Krippen“ statt. Am 18. Januar um 18 Uhr schließt sich ein Grünkohl- Essen im Atrium am Sprickmannplatz an. Dabei wird die Archäologin Dr. Aurelia Dickers „Neues aus der Unterwelt“ berichten.

Am 29. Januar ist im Heimatmuseum von 15 bis 17 Uhr zum letzten Mal die aktuelle Krippenausstellung mit über 250 Exponaten zusehen.

Mitgliederversammlung

Zur Mitgliederversammlung lädt die Bürgervereinigung am 16. Februar um 18 Uhr ein, und am 19. Februar um 17 Uhr findet ein Harfenkonzert mit Eva Bäuerle-Göltz statt.

Masematte wird Wolfgang Schemann, Autor und ehemaliger Leiter der Lokalredaktion der Westfälischen Nachrichten, am 8. März um 18 Uhr präsentieren.

Am 19. April trägt Norbert Nientiedt um 18 Uhr zum Thema „Menschen Pflegen – das ist meins“ vor.

Kunst auf dem Dachboden wird am 16. April von den münsterischen Künstlern Gregor Droste und Winfried Weigel präsentiert.

Schlagervergnügen und Gartenkunst

Am 17. Mai tritt um 19 Uhr Annemete Hein mit Schlagern der 1930er-Jahre auf.

Den Vortrag „Der Garten, der größte Luxus unserer Zeit“ hält Dr. Ruth Schneider-Moldrickx am 14. Juni um 19 Uhr.

Ein weiterer Vortrag folgt am 5. Juli um 19 Uhr: Dr. Elmar Lange wird Spannendes zum Max-Clemens-Kanal berichten.

„Telgter Geschichten“ erzählt Manne Spitzer am 9. August um 19 Uhr. Am 13 August schließt sich von 10 bis 17 Uhr der „Kinderhauser Kitsch- und Krempelmarkt-an. „Alles wird dann zum letzten Mal aus dem Keller ausgeräumt“, verspricht Walter Schröer.

Lambertus-Spiel

Die „Nacht der Museen“ findet am 2. September im Heimatmuseum statt, und am 10. September folgt von 11 bis 18 Uhr der „Tag des Offenen Denkmals“. Dr. Ralf Klötzer wird am 13. September um 19 Uhr den Vortrag „Von Speckpfründen und Armenhäusern“ halten. Das traditionelle Lambertus-Spiel mit der Kita St. Josef findet am 21. September um 18 Uhr am Jugendheim statt.

Am 8. Oktober stellt Walter Schröer um 15.30 Uhr „Besonderheiten an der St.-Josef-Kirche“ vor und führt Interessierte auf den Turm der Kirche.

Am 1. November wird um 12 Uhr am Hochkreuz auf dem Kinderhauser Friedhof der Verstorbenen der Bürgervereinigung gedacht. Dr. Christopher Görlich bietet am 5. November um 15:30 Uhr eine Sonderführung mit dem Thema „Vom Leprosenhaus zum Stadtteil – eine Siedlungsgeschichte“ an.

Die nächste Krippenausstellung soll am 3. Dezember um 12 Uhr eröffnet werden.