Heimat ist für jeden etwas anderes

Die Berliner Künstlerinnen Ellen Nonnenmacher und Eva Randelzhofer hatten als Teil der „Kunst am Rand“-Ausstellung am Gelände der ehemaligen Gärtnerei Moldricks zum Workshop „Erdreich – Heimat in Bewegung“ eingeladen. Es wurden Fragebögen verteilt.

Mit dem Thema „Erdreich in Bewegung“ fand ein Workshop mit den Berliner Künstlerinnen Ellen Nonnenmacher (hinten, l.) und Eva Randelzhofer (hinten, mit Schild) statt. Sie hatten Fragebögen zum Thema Heimat an die Gäste verteilt und regten so eine Diskussion an.

Was bedeutet Heimat für mich? Wie bewegt sich Heimat? Was möchte ich als ein Stück Heimat mitnehmen und verpflanzen? Diese Fragen stellten die beiden Berliner Künstlerinnen Ellen Nonnenmacher und Eva Randelzhofer anlässlich ihres Workshops „Erdreich – Heimat in Bewegung“ interessierten Bürgern.

Dazu hatten sie vor einem Zelt an der Zufahrt zur Baustelle auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Moldrickx am Langebusch/ Ecke Westhoffstraße eine Stuhlreihe für die sich gegenübersitzenden Workshop-Teilnehmer aufgebaut. Jeder hatte zehn Minuten Zeit, die Fragen auf den Bögen zu beantworten. Anschließend erklärten die Paare sich gegenseitig ihre jeweiligen Heimatassoziationen. Und die waren durchaus unterschiedlich.

Vor 50 Jahren nach Kinderhaus gezogen

Dorothea zog zum Beispiel vor 50 Jahren aus einem kleinen Dorf in das damals neu entstehende Stadtviertel Kinderhaus. „Als mein Mann und ich einzogen, haben wir begonnen, unser neues Haus und den Garten hier ganz im Stile des heimatlichen Hauses und Dorfes einzurichten und zu gestalten.“

Ein anderer Teilnehmer arbeitete vor seiner Pensionierung als Lehrer. Gedanken an die berufliche Zeit und insbesondere an seine ehemaligen Schüler, deren Lebenswege er zum Teil auch nach der Schulentlassung interessiert weiterverfolgt hat, verbindet er mit dem Begriff Heimat.

„Heimat-Pflanzkübel“ für Moldrickx-Muttererde

Um die Mittagszeit schon, hatten Nonnenmacher und Randelzhofer in einer Aktion Bürger dazu eingeladen, sich mit aufgeschütteter Moldrickx-Muttererde und bereitgestellten „Heimat-Pflanzkübeln“ zu versorgen, damit sie anschließend an anderen Orten selber Pflanzen können. „Erdreich in Bewegung“, so diese künstlerische Konzeption Nonnenmachers und Randelzhofers. Ihre beiden Aktionen fanden als Teil der seit Juni und noch bis zum 25. September laufenden „Moldrickx Intervention – Ort des Wandels“ der „Kunst am Rand“-Ausstellung der Stadt Münster statt.

Kurator Jochen Koeniger erläuterte vor Ort am Rande die Hintergründe: „Im Rahmen einer Ausschreibung konnten sich interessierte Künstler mit ihren Konzeptionen bewerben. Zusammen mit meiner Kuratoren-Teamkollegin Dr. Annette Georgi haben wir daraus fünf interessante Projekte mit insgesamt 30 zum Teil internationalen Künstlerinnen und Künstlern ausgewählt.“