Heinrich Dütz kennt keine Langeweile

Er trug maßgeblich dazu bei, dass es in Kinderhaus ein Gymnasiums gibt: Heinrich Dütz. Am Rosenmontag feiert der ehemalige Direktor der Schule sein 95. Wiegenfest.

Der 20. Februar 1928 sei ein Rosenmontag gewesen, sagt Heinrich Dütz. Das ist auch in diesem Jahr wieder der Fall und zugleich ein ganz besonderer Tag für den ehemaligen Gymnasiallehrer. Am Rosenmontag 2023 feiert er seinen 95. Geburtstag. Manch älterer münsterischer Pennäler dürfte sich noch an ihn erinnern: Dütz unterrichtete viele Jahre am Schlaun- und am Pascal-Gymnasium. Zudem trug er maßgeblich zum Aufbau des Kinderhauser Gymnasiums bei, das er später leitete.

Sein Wiegenfest will Dütz am Montag mit etwa 13 Gratulanten in einem Restaurant nahe der Werse feiern. Freunde, Helfer und nicht zuletzt seine drei Kinder werden mit von der Partie sein. Während Sohn Christian in Münster wohnhaft ist, reisen Sohn Joachim aus Bayern und Tochter Annette aus Atlanta im US-Bundesstaat Georgia an.

Mit dem E-Bike auf Achse

Auch im Alter ist Heinrich Dütz, der nach dem Tode seiner Ehefrau vor neun Jahren alleine lebt, geistig fit und weitgehend gesund geblieben. Obwohl er mittlerweile einen Rollator nutzt, kann er auf Mobilität nicht verzichten. Vor einem Jahr stellte er auf freiwilliger Basis das Autofahren ein. Dafür ist der Senior jetzt mit einem E-Bike auf Achse: „Wenn das Wetter passt, fahre ich damit jeden Tag etwa eine Stunde.“

Er liest täglich Zeitungen

Seinen Haushalt führt Dütz in Eigenregie. Bei Bedarf fährt ihn eine Helferin zu gewünschten Adressen, eine Putzfrau unterstützt ihn ebenso wie Freunde, die für ihn Einkäufe erledigen. Auch wenn des Öfteren davon die Rede sei, dass Senioren vereinsamten, so treffe dies auf ihn nicht zu, sagt Dütz: „Ich kenne keine Langeweile.“ Er hat stets genug zu tun, liest täglich Zeitungen und immer wieder auch Bücher, schaut gerne wissenschaftliche Fernsehbeiträge, insbesondere bei Arte und Phoenix, und pflegt zudem Kontakte über den Messaging-Dienst WhatsApp. Keinen Hehl macht er allerdings daraus, dass ihm die digitale Computer-Welt im Alter nicht behagt.

Gründungsrektor des Bischöflichen Liborius-Gymnasiums in Dessau

Heinrich Dütz, der in Rheine geboren wurde und in Burgsteinfurt aufwuchs, studierte nach Ende des Zweiten Weltkriegs katholische Theologie, Germanistik und Geschichte. Seine erste Lehrerstelle trat er im Jahr 1955 am Schlaun-Gymnasium an. 1971 führte ihn der berufliche Weg ans Pascal-Gymnasium und 1975 dann ans Kinderhauser Gymnasium, das er bis zum Ruhestand 15 Jahre lang leitete. Als Pensionär hängte der Pädagoge noch ein Jahr dran, um in Dessau als Gründungsrektor des Bischöflichen Liborius-Gymnasiums einmal mehr Aufbauhilfe zu leisten.

Dütz, der Träger der Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland ist, war auch politisch aktiv – als Mitglied des Rates der früheren Gemeinde Nienberge (1969-1974) und der Bezirksvertretung Münster-West (1974-1979).

Das Haus in Nienberge wurde 1998 verkauft. Seitdem wohnt Heinrich Dütz zur Miete in einer Wohnung in der Nähe des Ratsgymnasiums. Dort fühlt er sich nach eigenen Worten wohl, ist mit sich im Reinen und zudem guter Hoffnung: „Ich kann 100 Jahre alt werden.“