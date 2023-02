Im Kap.8: Kokosnuss will endlich fliegen lernen

„Der kleine Drache Kokosnuss“ ist am Sonntag (19. Februar) zu Gast im Bürgerzen­trum Kap.8. Dort will er im gleichnamigen Puppentheater-Stück mithilfe seiner Freunde endlich das Fliegen lernen. Doch Piraten machen ihm das nicht leicht . . .

Für alle Familien, die Mitte Februar noch einen Ausflugsort suchen, seien die Vorstellungen im Bürgerzen­trum Kap.8 das perfekte Ziel, heißt es in einer Pressemitteilung. In einer Aufführung der Kammerpuppenspiele Bielefeld möchte auch Kokosnuss ausfliegen. Er freue sich auf große und kleine Theaterfans, die ihm fleißig die Daumen drücken, damit er endlich seine Höhenangst überwindet.

„Der kleine Drache Kokosnuss“ stammt aus der Feder von Ingo Siegner. Zum Inhalt: Das Drachenleben könnte so schön sein, doch was soll man machen, wenn man Flugprüfung hat und unter Höhenangst leidet? So ergeht es dem kleinen Drachen Kokosnuss.

Seine Freunde Stachelschwein Matilda und Wildgans Dieter, die Düse, setzen alles daran, dass Kokosnuss endlich das Fliegen lernt. Der kleine Drache Kokosnuss macht große Fortschritte, doch plötzlich landet ein Piratenschiff auf der Dracheninsel. Die Piraten sollen einen Drachen fangen und zum Zauberer Ziegenbart schaffen.

Nur mit einem Drachen wird Ziegenbart der größte Zauberer der sieben Meere. Kokosnuss wird von den Piraten gefangen und Matilda in einen Stein verwandelt. Jetzt kann nur noch ein Wunder helfen . . .

Die Aufführung ist laut der Ankündigung für kleine Theaterfans ab vier Jahren geeignet, die Spieldauer beträgt circa 90 Minuten inklusive Pause. Die Termine sind am Sonntag (19. Februar) um 11 und um 14 Uhr im Bürgerzentrum Kap.8 in Kinderhaus am Idenbrockplatz 8.

Karten können unter

0 52 03/90 22 83 reserviert oder im Internet auf www.eventim.de gekauft werden. Der Eintritt kostet 14 Euro (gegebenenfalls zuzüglich Vorverkaufsgebühr). Kinder unter zwei Jahren haben freien Eintritt ohne Anspruch auf einen eigenen Sitzplatz. Die Theaterkasse öffnet 30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung.