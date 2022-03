Initiative: Ökologisch sinnvoll planen

In Kinderhaus hat sich eine neue Bürgerinitiative gegründet. Die will bei der Ausweiterung der Sportflächen für Westfalia Kinderhaus mitreden. Es geht besonders um einen Bereich.

Eine Initiative von Bürgern zum Erhalt des Kinderhauser Wäldchens und gegen die Ausweitung der Sportstätten in den Norden gründete sich Mittwochabend im Stadtteiltreff „Mokido“.

Wenn auf einem Ascheplatz des SC Westfalia Kinderhaus in einigen Jahren die dringend notwendigen Sporthallen gebaut werden, braucht der Verein Ersatzsportflächen. Angedacht ist aktuell ein Acker in der Nordmark nordöstlich der Waldschule in Richtung Gut Kinderhaus.