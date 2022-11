Kameras gegen den Fahrrad-Diebstahl

Am Schulzentrum in Kinderhaus werden regelmäßig Fahrräder gestohlen oder beschädigt. Das soll sich jetzt ändern. Die CDU fordert eine Kameraüberwachung.

Babette Lichtenstein van Lengerich und Olaf Bloch (beide CDU) greifen die Anregung einer Bürgerin auf und fordern die Verwaltung auf, die Fahrradständer am Schulzentrum Kinderhaus sicherer zu gestalten.

Das Schulzentrum in Kinderhaus ist ein heißes Pflaster – zumindest, wenn es um die Fahrradständer geht. Immer wieder kommt es dort zu Diebstählen und Vandalismus. Eine Bürgerin regte daher eine Absicherung der betroffenen Bereiche an. Die CDU griff den Vorschlag nun auf und stellt für die kommende Sitzung der Bezirksvertretung (BV) am Dienstag einen Prüfantrag.