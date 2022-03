Kein Platz im Kloster und im Pfarrzentrum

Kann für die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen nicht genutzt werden: das Katharinenkloster am Ermlandweg

schMünster-KinderhausGibt es in Münster ungenutzten Raum für die Unterbringung ukrainischer Kriegsflüchtlinge? Ein Leser aus Münsters Norden vermutet, dass dies im Katharinen-Kloster und im Pfarrzentrum St. Josef, wo eine Wohnung leer stehe, der Fall sein könnte. Vielleicht könne die Zeitung da mal nachhaken, regte er an.

Fragt man die Verantwortlichen, dann ist das leider nicht Fall: Die Immobilie der dereinst aus Ostpreußen geflohenen Katharinenschwestern am Ermlandweg sei Kloster, Provinzhaus und Gästehaus zugleich. Dort fänden regelmäßig Kurse und Tagungen mit Übernachtungen statt, sagt Schwester Regina. Diese könnten für die Unterbringung von Flüchtlingen leider nicht alle abgesagt werden. „Wäre dies möglich, dann hätten wir uns längst selbst gemeldet“, versichert die Ordensfrau.

Auch die unbewohnte Wohnung im Pfarrzentrum St. Josef kann laut Kirchenvorstands-Vize Andreas Siepmann „auch bei bestem Willen“ nicht als Unterkunft für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine genutzt werden. Sie sei leergeräumt und die Küche ausgebaut worden. Die Wohnung müsse von Grund auf komplett renoviert werden, was mindestens zwei Monate in Anspruch nehmen werde. Auf seiner Sitzung am 8. April werde sich der Kirchenvorstand mit der Renovierung und dem weiteren Vorgehen befassen.