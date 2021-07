Kickern, Bilderrahmen dekorieren, Pizza backen

Der Langeweile keine Chance geben: Das Sommerferienprogramm des Kinder- und Jugendzentrums Wuddi lädt alle für sechs- bis zwölfjährigen Kids zum Mitmachen, Basteln, Gestalten und Spielen ein. Heute wird es sportlich beim Kicker-Turnier. Wer am geschicktesten den kleinen weißen Ball an den gegnerischen Spielern vorbei ins Tor bringt, wird Kicker-Champion.

Kreativ geht es in die zweite Ferienwoche: Am Montag (12. Juli) können kleine Bilderrahmen mit Filz, Perlen und Glitzer dekoriert werden. Weiter geht es mit Sporteln am Dienstag (13. Juli) für alle mit Lust an Bewegung und Spiel.

In der dritten Ferienwoche werden am 19. Juli (Montag) bunte Summerlights gestaltet. Diese sorgen für das richtige Sommerfeeling auf Terrasse, Balkon oder Fensterbank. Am 20. Juli (Dienstag) findet ein Air-Hockey-Turnier statt. Verführerische Düfte schweben durchs Wuddi, wenn am 22. Juli (Donnerstag) Pizza gebacken wird.

Bewegung und Fantasie beherrschen die vierte Woche. Bei den Draußen-Spielen (27. Juli) wird es spannend mit Völkerball oder Räuber gegen Polizisten. Am 28. Juli werden kleine Sommerlaternchen verziert. Die beliebten „Wuddilympischen Spiele“ finden am 29. Juli statt. Hier wird in den Disziplinen „Seilchen springen“, „Pedalos-Rennen“ und „Eierlaufen“ gegen einander angetreten. Die Woche endet mit der Herstellung von Badekugeln, deren Farben und Düfte den Sommer in die Badezimmer holen.

In der fünften Ferienwoche geht es gestalterisch weiter. Einfache kleine Tontöpfe werden am 4. August in bunte Unikate verwandelt. Mit Erde und Samen befüllt wachsen die Blumen zuhause auf der Fensterbank. Die Woche endet mit einem Batik-Angebot am 6. August, bei dem weiße T-Shirts, Stoffbeutel oder Socken einen individuellen Style bekommen.

Weitere Informationen unter

492 58 10 oder auf unserer Homepage www.stadt-muenster.de/wuddi.