Kiewitt soll Igelbrink folgen

An der Spitze der Bezirksvertretung Münster-Nord bahnt sich eine Wechsel an: Es soll einen neuen Bezirksbürgermeister geben.

In der Bezirksvertretung Münster-Nord wird es an der Spitze in kürze einen Wechsel geben: In der ersten Sitzung des Gremiums im neuen Jahr am 17. Januar (Dienstag) soll ein neuer Bezirksbürgermeister gewählt werden.

Hintergrund des Wechsels ist, dass Manfred Igelbrink (SPD), der den Posten seit der Kommunalwahl 2020 – und zuvor seit 2009 schon zwei Amtsperioden lang – ausgeübt hatte, ebendiesen zum 31. Dezember 2022 niedergelegt hat. Grund dafür ist laut SPD-Fraktions-Chef Thomas Borker, dass es eine entsprechende Kooperationsvereinbarung mit den Grünen in der Bezirksvertretung Nord gibt. Diese wollen in der zweiten Hälfte der Wahlperiode den Bezirksbürgermeister stellen.

Neuer Mann an der Spitze in Norden Münsters soll, so erläuterte Grünen-Fraktionsmitglied Dr. Christopher Görlich unserer Zeitung, Ralf Kiewit werden. Er hatte bislang den Vorsitz der Grünen-Fraktion sowie den Posten des zweiten stellvertretenden Bezirksbürgermeisters inne.

Die Wahl im Stadtbezirksparlament wird in geheimer Abstimmung erfolgen. Manfred Igelbrink wird sein Mandat in der Bezirksvertretung Nord weiter ausüben.