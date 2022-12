Kinderhauser konnten viele Wünsche erfüllen

Mit zwei Fahrzeugen voller Weihnachtspakete ist kleines Team des Fördervereins „Für Dich“ nach Polen gefahren, um dort in einem Kinderheim einmal mehr für strahlende Gesichter zu sorgen.

Förderverein „Für Dich“ hat in Jaksice Pakete überbracht

840 Kilometer beträgt die Entfernung zwischen Kinderhaus und dem kleinen Ort Jaksice in Polen. Ein kleines Team des Fördervereins „Für Dich“ (Kinder- und Jugendhilfe Jaksice e.V.) ist von dort vor wenigen Tagen zurückgekehrt und hat wieder viele Wünsche erfüllen können.

Seit 1992 unterstützt „Für Dich“ das Kinderheim in Jaksice. Viele Kinderhauser helfen dabei mit Sach- und Geldspenden. „Und dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken,“ sagt der erste Vorsitzende des Vereins, Wolfgang Lödde. Mit zwei Fahrzeugen, vollbepackt mit Weihnachtspaketen, war das Team am vergangenen Sonntag zur 30. Paket-Aktion nach Polen gestartet. Der Verein entstand aus einem Arbeitskreis der katholischen Kirchengemeinde St. Josef Kinderhaus. Persönliche Kontakte nach Jaksice bilden das Herzstück der langjährigen Verbindung und sorgen für eine direkte und unmittelbare Verwendung der stets willkommenen Spenden.

Pakete mit Spielsachen und Süßigkeiten

Neben der materiellen Unterstützung für das Heim gibt es als besondere Aktivität die „Aktion Weihnachtspakete“. Zunächst wurden Pakete mit Spielsachen, Süßigkeiten und den Dingen zusammengestellt, die zu Weihnachten gern an Kinder und Jugendliche verschenkt werden. Über die Jahre entwickelten sich persönliche Kontakte, und dadurch gibt es auch persönliche Wunschlisten.

Der Nikolaus kam aus Münster und verteilte die Geschenke an Mädchen und Jungen im Kinderheim in Jaksice. Foto: privat

Kinderhauser Familien und einzelne Spender erfüllen gern ganz individuelle Wünsche „ihrer“ Kinder und Jugendlichen. Man kennt sich nicht persönlich, fühlt sich aber verbunden. Es gebe eine große Bereitschaft, ein Paket zu packen, sagt Vereinsgeschäftsführer Winfried Wilken, „und viele Kinderhauser machen seit Jahrzehnten immer wieder mit“, ergänzt der Vize-Vorsitzende Uwe Deters.

75 Mädchen und Jungen wohnen im Heim

Die Aktion ist bekannt, Pakete werden auch schon mal in anderen Stadtteilen bereitgestellt. Drei Wohngruppen gibt es in dem Kinderheim. 75 Mädchen und Jungen wohnen dort, überwiegend Kinder, auch einige Jugendliche. In den vergangenen Monaten nahm das Haus zusätzlich 13 Kinder aus der Ukraine mit ihren Müttern auf.

Die Aktivitäten des Fördervereins finden auch finanzielle Hilfe durch den „Für Dich“-Freundeskreis, der in diesem Jahr 3150 Euro – den Erlös aus einer Back-Aktion – spendete.

Zu den Unterstützern gehört ebenfalls die Schützenbruderschaft St. Josef Kinderhaus. Und erst vor wenigen Tagen spendete die münsterische ASD-Stiftung 2500 Euro.

Die Besuche in Jaksice sind für alle Beteiligten eine Herzensangelegenheit. „Es treffen sich Freunde,“ sagt Wolfgang Lödde.