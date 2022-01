Knorrige Deko fürs Zentrum

Eine knorrige Holzwurzel verschönert ab sofort das kleine Zentrum an der Westhoffstraße. Landwirt Schulze Dieckhoff brachte die massive Fracht mit einem Frontlader.

Lars Schulze Dieckhoff lieferte mit dem Radlader die dekorative Holzwurzel an, die künftig das Beet verschönern soll.

Münster-Kinderhaus„Jamal, kannst Du die Stelle mit der Schaufel in der Erde markieren!?“ – „Den Frontlader-Arm jetzt langsam runterlassen!“ – „Die Wurzel noch etwas drehen!“ Allgemeine Betriebsamkeit herrschte am Dienstagvormittag im kleinen Kinderhauser Zentrum an der Westhoffstraße.