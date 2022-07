König Berthold Ostlinning jetzt feierlich proklamiert

Im Mai sicherte er sich die Königswürde. Jetzt wurde er endlich ordnungsgemäß proklamiert: Als neuer Regent der Kinderhauser Schützen ist Berthold Ostlinning in Amt und Würden.

snMünster-KinderhausWas ist eigentlich das Erfolgsrezept von Berthold Ostlinning, dem König der Kinderhauser St.-Josef-Schützenbruderschaft? „Man muss Traute haben“, sagt Ostlinning. „Man muss es wollen!“ Und er wollte. Im Mai bewies er ausgesprochene Treffsicherheit: Nur 143 Schuss brauchte es, bis der arg gebeutelte Adler kampflos aufgab und zu Boden fiel.

Das war übrigens nicht der erste Triumph von Ostlinning. Bereits 1999 regierte er die St.-Josef-Schützen. Heute wie damals erwählte er Ehefrau Ursula Ostlinning zur Königin. Am Sonntag stand nun die feierliche Proklamation auf dem Grundstück Spiekermann an, da der gemeinsame Königsball der Kinderhauser Schützenvereine in diesem Jahr noch coronabedingt ausfiel.

Festliche Töne vom Spielmannszug St. Wilhelmi

So war also Zeit für Feierlichkeiten unter freiem Himmel bei sonnigen 30 Grad. Die Schützen und deren Familien kamen zahlreich. Zunächst stand der Fahnenschlag auf der grünen Wiese unter Leitung von Christina Rickermann an, festliche Töne gab es zudem vom Spielmannszug St. Wilhelmi.

Proklamiert wurden anschließend der neue König Ostlinning und der Kaiser Christoph Homölle. „Ich regiere fünf Jahre“, erklärte der voller Vorfreude auf die lange Amtszeit.

Die dritte Majestät im Bunde, Prinzessin Laura Niehues, konnte urlaubsbedingt nicht anwesend sein, wird aber sicherlich bei nächster Gelegenheit ordentlich nachgefeiert werden. Auch der Schülerprinz Marvin Kühnbaum wurde proklamiert. Nach dem offiziellen Teil gab es noch reichlich Gegrilltes.