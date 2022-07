Krankheit immer noch stigmatisiert

In Deutschland ist die Lepra durch verbesserte hygienische Bedingungen seit Jahrhunderten keine ernsthafte Bedrohung mehr. Das ist in zahlreichen Ländern dieser Welt anders. Im Lepramuseum fand eine Tagung um die Infektionskrankheit statt.

Unter dem Titel „Geschichte und Rezeption der Lepra“ hatte die Gesellschaft für Leprakunde jetzt zur „12. Kinderhauser Tagung“ ins Lepramuseum eingeladen. Insgesamt sieben zum Teil internationale Referenten hielten Vorträge mit jeweils anschließenden Diskussionen zu ganz unterschiedlichen Themenfeldern mit Bezügen zu der Infektionskrankheit.

Lepra grassiert nach wie vor

In zahlreichen Ländern Südostasiens, Südamerikas und Afrikas grassiert die Krankheit nach wie vor. Weil sie mit Antibiotika behandelt werden kann, ist sie für die Erkrankten heutzutage nicht mehr lebensbedrohlich. Darüber berichtete Ahmed Mohammed, Regionalrepräsentant für Ostafrika der „Deutschen Lepra und Tuberkulosehilfe“ „DAHW“ (früher „Deutsches Aussätzigen Hilfswerk“).

Als Regionalrepräsentant für Ostafrika betreut er ausgehend von Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba die Länder Äthiopien, Sudan, Südsudan, Uganda und Tansania. In seinem in englischer Sprache gehaltenen Vortrag „Leprosy in East Africa Today“ („Lepra in Ost-Afrika heute“) thematisierte er die noch immer starke Stigmatisierung der Betroffenen in ihren Umfeldern. Aus diesem Grund würden behandelnde Ärzte die Leprakranken ganz bewusst wie „ganz gewöhnliche Patienten“ behandeln, um diese Stigmatisierungen nicht zu triggern.

Lepra in der Philatelie

Der Münsteraner Friedrich Bahmert befasste sich in seinem Vortrag „Lepra in der Philatelie“ mit verschiedenen Facetten einer riesigen, in den 80er-Jahren an den Verein „Gesellschaft für Leprakunde“ übergebenen Briefmarkensammlung. Vielfältige kleine und große Kunstwerke, alle unter dem Überbegriff „Lepra“ aus der ganzen Welt wie etwa aus Paraguay, seien dies. Manche Marken zeigen auch Porträts berühmter Ärzte oder Wissenschaftler wie Albert Schweizer, die sich mit Lepra beschäftigt haben.

Carola Berszin aus Konstanz berichtete in ihrem Vortrag „Anthropologie und Lepra“ über Skelettfunde im Rahmen aktueller archäologischer Ausgrabungen am Freiburger Leprosenfriedhof. Dort findet derzeit eine vom Landesdenkmalamt Baden-Württemberg angeordnete wissenschaftliche Bergung und Auswertung der vorhandenen Lepra-Skelette statt. Diese sei erforderlich, weil ein Investor vorhabe, am Ort des Freiburger Leprosenfriedhofs, einem Baudenkmal, eine Tiefgarage zu bauen. Besonders interessant war dies, weil auch in der Nähe des Kinderhauser Museums seit Jahrhunderten Skelette von Lepraerkrankten liegen. Ob die ähnlich gut erhalten sind, wie die in Freiburg?