Kulturhäppchen im Kap.8 machen Appetit

Was sind Kultur-Häppchen? Diese Frage wird in den nächsten Monaten im Kulturzentrum Kap.8 beantwortet. Dort finden verschiedene Veranstaltungen nach einem ganz neuen Muster statt. Der Auftakt steht schon bald an.

Das Angebot klingt lecker und es soll Appetit auf Kunst machen: Im Februar startet das Kulturzentrum Kap.8 mit einem neuen Veranstaltungsformat: den „Kulturhäppchen“. Der Gedanke dahinter? „Kultur soll – einfach mal so genossen werden“, erklärt Kap.8-Leiterin Ute Behrens-Porzky. Ohne Anmeldung, ohne Karten, ohne Eintritt.

Was heißt das konkret? Jeweils zum Wochenauftakt gibt es demnächst immer mal wieder kleine kulturelle Leckerbissen in netter Atmosphäre auf der Studiobühne im Mokido. Die einstündigen Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr und enden mit einer kleinen Pause um etwa 20.15 Uhr. Früh genug, um den Abend im Anschluss noch gemeinsam ausklingen zu lassen (das Mokido schließt erst um 22 Uhr) oder um rechtzeitig nach Hause zu kommen. Wer möchte, kann sich einen Platz reservieren, aber auch kurzentschlossene Gäste sind willkommen. Der Eintritt ist frei. An den ersten drei Abenden steht die Musik im Mittelpunkt.

„ »Wir haben festgestellt, dass kostenlose, niedrigschwellige Angebote, zu denen man einfach mal vorbeigehen konnte, besonders begehrt waren.« “ Kap.8-Leiterin Ute Behrens-Porzky

Entstanden ist die Idee durch das Outdoor-Sommerprogramm des Kap. 8 im vergangenen Jahr. „Damals haben wir verschiedene Formate ausprobiert“, so Behrens-Porzky. „Dabei haben wir festgestellt, dass kostenlose, niedrigschwellige Angebote, zu denen man einfach mal vorbeigehen konnte, besonders begehrt waren. Diese sollen nun vorerst regelmäßig stattfinden.“ Natürlich werde es auch die größeren, kostenpflichtigen Abendveranstaltungen in der Agora des Bürgerhauses auch weiterhin geben, so die Einrichtungsleiterin.

Abende voller Musik

Den Anfang der neuen Reihe macht am 13. Februar das Vocalensemble „krk“. Auf dessen Programm steht eine „Reise um die Welt mit drei Stimmen und diversen Instrumenten“. „krk“ ist spezialisiert auf individuelle, dreistimmige Gesangsarrangements von Folk-, (Indie-)Pop- und Weltmusik- Stücken. „Im August letzten Jahres hatten sie schon einen wunderbaren Auftritt beim ,Nachtsand‘ der Vorstadttouristen, sprich bei der Modrickx-Intervention im Rahmen von Kunst am Rand“, erinnert sich Behrens-Porzky.

Am 13. März freut sich der Sänger und Songwriter Moritz Schmidt auf seinen Auftritt in Kinderhaus. Ein Abend zwischen groovender Gitarre, eingängigen Passagen und nachdenklich ruhigen Tönen erwartet die Gäste. „An Abenden voller Musik gibt es die schönsten Begegnungen“, verspricht Schmidt.

Moritz Schmidt Foto: Bernd Schwabendissn

Bei der dritten Veranstaltung in diesem Frühjahr steht am 17. April der „kleinste Shantychor der Welt“, die Blosewinds, auf der Bühne in Kinderhaus. Zwei maritime Brüder und ihr angeheirateter „Schwippschwagerkuseng“ erobern mit ihrer ganz eigenen Interpretation von Seemannsliedern die Unterhaltungswelt. Ein Konzert, auf das sich schon viele während des Sommerprogramms 2022 gefreut hatten, das aber kurzfristig abgesagt werden musste.

Schon im Februar kommt krk ins Kap.8 Foto: privat

Zu den Kulturhäppchen gehört auch ein neues, kostenloses Sing-Angebot. Einzelheiten und Termine werden noch bekannt gegeben. Und noch einen Ausblick wagt das Kap.8: Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Sommerbühne an der Rückseite des Bürgerhauses. Mehrere Highlights nach dem Muster des Vorjahres seinen bereits in Vorbereitung, so Behrens-Porzky.