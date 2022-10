„Kunst am Rand“ zog zahlreiche Gäste an

Nach dreieinhalb Monaten endete die Schau „Kunst am Rand“ in Kinderhaus. Kuratorin Dr. Annette Georgi und Kurator Jochen Koeniger plaudern nochmals über ihre Lieblingsobjekte, die beteiligten Künstler und darüber, ob es eine Neuauflage gibt.

Kurator Jochen Koeniger und Kuratorin Dr. Annette Georgi mit dem Ausstellungskatalog „Kunst am Rand“ 2024. Beide hoffen auf eine neue Schau in zwei Jahren.

Kopfgärten, hängende Zelte und ein silberner Affe, der sich ratlos am Kopf kratzt. Diese und viele weitere Objekte waren dreieinhalb Monate lang in Kinderhaus zu sehen. Ende September endete die große Freiluftausstellung „Kunst am Rand“, die zum vierten Mal im Ortsteil stattfand. Kuratorin Dr. Annette Georgi und Kurator Jochen Koeniger ziehen im Interview ein Resümee.