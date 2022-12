Lebensmittel unkompliziert geben und nehmen

Haben den neuen Fairteiler im Atrium in Kinderhaus in Betrieb genommen: (v.l.) Fatima Chaloub, Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Kinderhaus-Sprakel, Stefan Reh, Ernährungsrat Münster, Foodsharing Münster und Nicole Berner, Verein Atrium.

Zu viel eingekauft? Zucchinischwemme im Garten? Oder es geht in den Urlaub? Es gibt viele Situationen, in denen es dazu kommen kann, dass in einem Haushalt überschüssige Lebensmittel anfallen. Abhilfe schaffen dann sogenannte Fairteiler: In diese Regale oder Kühlschränke können nicht benötigte Lebensmittel abgelegt werden. Andere Nutzer können sie dann mitnehmen und verbrauchen – gemeinsam rettet man so gute, genießbare Lebensmittel vor der Tonne. In Kinderhaus im Atrium ist jetzt ein solcher Fairteiler eröffnet worden.

Ein Holzregal und ein Kühlschrank stehen im Vorraum der Begegnungsstätte am Sprickmannplatz. Aufgestellt haben sie der Internationale Kulturverein Atrium und der Ernährungsrat Münster. Letzterer möchte an vielen Orten in Münster Fairteiler etablieren. Kühlschrank und Regal gesponsert hat der SPD-Ortsverein Kinderhaus-Sprakel.

Lebensmittel retten

„Ich finde es wichtig, dass Lebensmittel nicht weggeworfen werden, sondern dass man sie rettet“, sagt Nicole Berner vom Verein Atrium in einer Mitteilung. Ein zweiter Grund, warum der Verein die Kooperation mit dem Ernährungsrat eingegangen ist, ist der soziale Ansatz: „Ich sehe, was hier für ein Bedarf ist.“ In der Nähe gebe es eine Ausgabestelle der Tafel, die viel Zulauf erhalte. „Es gibt aber auch Menschen, die sich nicht zur Tafel trauen.“ Mit dem Fairteiler im Vorraum des Atriums, in dem anonym und weitgehend unbeobachtet Lebensmittel abgeholt werden können, sei die Hemmschwelle vielleicht niedriger.

Öffnungszeiten

Der Fairteiler ist zu den Öffnungszeiten des Atriums erreichbar: Montag bis Freitag von 8.30 bis 14 Uhr sowie Mittwoch und Freitag ab 18 Uhr, zudem wenn das Atrium für Sonderveranstaltungen genutzt wird.

Wer einen „Fairteiler“ aufstellen oder sich darüber informieren möchte, kann sich beim Ernährungsrat melden unter ressourcen@ernaehrungsrat-muenster.de.