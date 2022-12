Ausweitung des Mittagstisch-Angebots für Ältere

Die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Nord hat beantragt, das Mittagstisch-Angebot für ältere Menschen in Kinderhaus deutlich auszuweiten. Denn bestehende Angebote werden bereits gut angenommen. Eine mögliche Lösung zeichnet sich dabei schon ab.

Hier fehlt nur noch das leckere Mittagessen: Ratsfrau Babette Lichtenstein von Lengerich und Bezirksvertreter Dr. Hans-Georg Geißdörfer (beide CDU) haben schon einmal an einem Tisch im Mokido im Bürgerhaus Platz genommen. Die Initiative zur Erweiterung des Mittagstisch-Angebots für Ältere ging von den Christdemokraten in der Bezirksvertretung aus.

Das Mittagstisch-Angebot für ältere Menschen in Kinderhaus soll deutlich ausgebaut werden. Dies teilt jetzt das Sozialamt mit und reagiert damit auf einen Antrag der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Nord. Zusätzliche Angebote soll es demnächst im Mokido und im Atrium am Sprickmannplatz geben.