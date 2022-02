Leerstand im Pfarrzentrum: Lösung gesucht

Die Fensterscheiben machen einen trüben Eindruck, die Terrasse am Haus wirkt verwaist: Bereits seit Längerem steht die Wohnung leer, die in das Pfarrzentrum St. Josef an der Kristiansandstraße integriert ist. Mancher fragt sich kritisch, wie dies zu erklären ist, zumal viele Menschen eine Wohnung im Stadtteil suchen. Unsere Zeitung wandte sich an den leitenden Pfarrer der Gemeinde St. Marien und St. Josef. „Der Kirchenvorstand arbeitet intensiv an dem Problem“, so Ulrich Messing.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

endet automatisch