Leuchten die Bäume zum Advent?

Kinderhaus wird zur Adventszeit stimmungsvoll beleuchtet. So war es zumindest in den ergangenen Jahren. Ob auch diesmal die Lämpchen angeknipst werden, ist noch offen.

Die Zeiten sind schwierig, Energie ist knapp, und es muss gespart werden. Dennoch können sich die Menschen in Kinderhaus sehr wahrscheinlich auch in diesem Jahr auf eine Weihnachtsbeleuchtung im Stadtteil freuen. Wenn auch – wegen der einsehbaren Sparmaßnahmen – möglicherweise in „abgespeckter“ Form.

Die „Offensive Kinderhaus“ (OK) tendiert dahin, die „Licht-an-Aktion“ wieder durchzuführen, bestätigt der Vorsitzende der Initiative, Jochen Temme. Festlegen will er sich allerdings noch nicht und räumt ein: „Wir werden uns an der Stadt Münster orientieren.“

An der Stadt orientieren

Prinzipiell wolle man auch in diesem Jahr durch eine stimmungsvolle Beleuchtung gern wieder weihnachtliche Atmosphäre im Stadtteil verbreiten. Auf der anderen Seite sei es wichtig, ein Zeichen zu setzen und Energie soweit wie möglich einzusparen. „Unsere Lichterketten, mit denen wir in der Regel zehn Bäume bestücken, sind mit LED-Birnen ausgestattet und daher schon extrem sparsam“, so Temme.

Dennoch überlege man, ob man in diesem Jahr eventuell einige Bäume aus dem Programm nehmen solle. Eine andere Möglichkeit, Energie zu sparen, könnte sein, die Zeit zu reduzieren, in der die Bäume leuchten. Die endgültige Entscheidung soll in Anlehnung an die Stadt im November fallen.