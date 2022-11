Liebevoll verpackte Pakete für Jaksice gesucht

In wenigen Tagen fällt der Startschuss für die Paketaktion des Vereins „Für Dich – Kinder- und Jugendhilfe Jaksice“. Jeder, der ein Paket für die Kinder und Jugendlichen packen möchte, kann sich an den Förderverein wenden.

In den vergangenen Jahren kamen stets viele Pakete für das Kinderheim zusammen. In Kinderhaus ist die Aktion gut bekannt.

Viele Kinderhauser und Kinderhauserinnen haben sicher schon auf den Startschuss gewartet: Der Verein „Für Dich – Kinder- und Jugendhilfe Jaksice“ ruft wieder zum Pakete packen und Mithelfen auf.

Jeder, der ein Paket für die Kinder- und Jugendlichen packen möchte, kann am Stand des Fördervereins nähere Informationen sowie einen leeren Karton erhalten und diesen dann anschließend zu Hause liebevoll packen. Informationsstände sind am Samstag (19. November) von 9 bis 17 Uhr in der Gärtnerei Welling (Pastorsesch 25) und am Sonntag (20. November) von 12 bis 17 Uhr im Pfarrzentrum St. Josef im Rahmen des Novembertreffs zu finden.

60 Kinder und Jugendliche wohnen in dem Kinderheim

Die gefüllten und fertig verpackten Pakete können dann am 2. Dezember (Freitag) und 3. Dezember (Samstag) wieder am Pfarrzentrum St. Josef abgegeben werden.

Am vierten Adventswochenende wird der Verein dann erneut das Kinderheim in dem kleinen Ort Jaksice in der Nähe der Stadt Bydgoszcz (Mittelpolen) besuchen, um dort mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam eine Weihnachtsfeier zu begehen. Alle Pakete werden im Rahmen dieser Weihnachtsfeier persönlich überreicht.

In dem Kinderheim, das mehrere Häuser und Wohneinheiten umfasst, leben zur Zeit etwa 60 Kinder und Jugendliche. Untergebracht sind dort jetzt auch geflüchtete Mütter und Kinder aus der Ukraine.

„Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur die Kinder im Heim, sondern auch bedürftige Kinder aus notleidenden Familien im Ort Jaksice zu unterstützen“, erklärt Wolfgang Lödde vom Verein. Ansprechpartnerin und Organisatorin vor Ort sei die dem Verein seit vielen Jahren bekannte ehemalige Heimleiterin des Kinderheims Zofia Glogowska.

An den Ständen des Fördervereins sind viele Bilder und Informationen der letzten Weihnachtsaktion, des Kinderheims und seiner Entwicklung, aber auch Bilder von den Ferienfreizeiten in Münster zu sehen. Weitere Infos erteilt Wolfgang Lödde, 0251/26 13 23.