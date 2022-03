Massive Holzbänke für Gut Kinderhaus

Im Rahmen eines Projekts zur Teambildung bauten Auszubildende der Provinzial sechs massive Holzbänke. Auf zwei dieser Sitzgelegenheiten kann nun am Gut Kinderhaus Platz genommen werden.

Die Auszubildenden der Provinzial verbringen in ihrem zweiten und dritten Lehrjahr je eine Woche an der Akademie am Biggesee im Sauerland. Ziel der Woche ist es, das Miteinander der Auszubildenden der Provinzial zu verbessern.

Zur Teambildung und Stärkung der Kommunikation untereinander sei ein praktisches Projekt umgesetzt worden, erklärt Vera Nien­aber, Mitarbeiterin der Personalabteilung für den Bereich Ausbildung, in einer Pressemitteilung. Deshalb hätten die 40 teilnehmenden Auszubildenden sechs massive Holzbänke selbst entworfen und gebaut.

Unterschiedliche Talente eingebracht

„Das Material und die Werkzeuge wurden uns zur Verfügung gestellt, und dann konnten wir unserer Kreativität freien Lauf lassen“, berichtet Diana Chindea, Auszubildende zur Kauffrau für Büromanagement. Das sei gar nicht so einfach gewesen, aber durch die unterschiedlichen Talente der Azubis habe sich jeder einbringen können, und es sei ein tolles Ergebnis herausgekommen.

Zwei der Bänke spendeten die Azubis an das Gut Kinderhaus, eine Einrichtung für betreutes Wohnen von Westfalenfleiß.

„Diese Bänke sind eine Bereicherung für die Gäste auf Gut Kinderhaus“, freut sich Hannelore Böhnke-Bruns, Sprecherin der Geschäftsführung der Westfalenfleiß GmbH. „Sie passen vom Holz und von der Bauweise sehr gut zu unserem Hof und werden im Sommer sicher häufig genutzt werden“, versichert sie.