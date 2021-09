Mehr Hochwasserschutz durch größere Rohre und bessere Gitter

Sonja Kramer vom Tiefbauamt zeigt auf ein Gitter nahe des Golfplatzes Wilkinghege. Es wurde schräg gestellt, damit sich davor nicht so leicht querstellen und eine Barriere bilden können.Nahe der Gasselstiege soll ein oberirdische Notüberlauf ermöglichen, dass Wasser aus dem Igelbach austritt, bevor er in die Kanäle im benachbarten Wohngebiet fließt.

Viele Menschen erinnern sich noch genau an den 28. Juli 2014. Damals setzte ein Jahrhundert-Hochwasser weite Teile Münsters unter Wasser. Auch Kinderhaus war stark betroffen. Viele Privathäuser, aber auch Teile von Bürgerhaus und Jugendzentrum sowie das Hallenbad erlitten Schäden in Millionenhöhe. Damals versprach die Stadt Münster einen besseren Hochwasserschutz. Nach starken Regenfällen in den vergangenen Wochen fragte unsere Zeitung nach dem Stand der Dinge.