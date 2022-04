„Mendels Töchter“ in der Markuskirche

Am 10. April findet ein Konzert in der Markuskirche in Kinderhaus statt. Es dreht sich um Werke von Mendel. An den Instrumenten befinden sich vier Frauen.

Am 10. April (Sonntag) findet um 17 Uhr in der evangelischen Markuskirche am Idenbrockplatz 4 das Konzert „Musik der Synagoge – Mendels Töchter“ statt.

Das münsterische Ensemble „Mendels Töchter“ setzt sich zusammen aus Vanessa Hövelmann (Klarinette, Klavier), Barbara Keller, Dipl.-Musiktherapeutin (Violine, Akkordeon, Gitarre), Cornelia Klären, Dipl.-Musiktherapeutin (Gesang, Klavier, Viola, Akkordeon) Ulle Pfefferle, Dipl.-Musiktherapeutin (Klavier, Gesang, Flöte). Es moderiert Pfarrer i.R. Dr. Manfred Keller.

Schon lange engagiert sich Keller im christlich-jüdischen Dialog, dabei auch in der Spurensuche jüdischen Lebens in Bochum und Westfalen. Im Zuge dieser Tätigkeit entdeckte er Werke Erich Mendels, der in Bochum als Kantor tätig gewesen war. Die vier Musikerinnen bringen das musikalische Erbe des jüdischen Kantors Erich Mendel (1902-1988) zum Klingen.

Dieser hatte früh begonnen, synagogale Musik zu sammeln und zu archivieren. Im November 1938 wurde er ins KZ Oranienburg-Sachsenhausen deportiert, kurze Zeit später jedoch wieder entlassen. Es gelang ihm, seine Sammlung nach Holland zu schaffen und anschließend in die USA zu emigrieren. Mendel hat 17 eigene Kompositionen und Bearbeitungen synagogaler Gesänge hinterlassen.

Beim Konzert gelten die Corona-Schutzmaßnahmen: Abstand, Handdesinfektion und (FFP2-)Maske.