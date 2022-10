„Griechischer Wein“ und mehr

Nach dreijähriger, pandemiebedingter Zwangspause findet am 20. November wieder ein Konzert des MGV Cäcilia 1890 Kinderhaus statt. Das Publikum darf sich auf zahlreiche bekannte Melodien freuen.

Drei Jahre mussten sie pandemiebedingt pausieren. Jetzt geht es wieder los mit den traditionellen Herbstkonzerten des Männer-Gesangvereins (MGV) Cäcilia 1890 Kinderhaus. „Endlich“, freut sich der Vereinsvorsitzende Guido Rath. Mit ihm freuen sich zahlreiche Stammgäste der Veranstaltung, die sich im Ortsteil großer Beliebtheit erfreut.

Das Konzert findet am 20. November (Sonntag) im Bürgerzentrum Kinderhaus am Idenbrockplatz statt und beginnt um 16 Uhr, Einlass ist bereits um 15.30 Uhr. Wie in der vergangenen Jahren werden auch das Salonorchester Münster und das Trio mit Jacqueline, Sofia und Tania wieder dabei sein.

Maske in Blau und Griechischer Wein

Ein bunter Melodienmix erwartet die Zuschauer und Zuschauerinnen. „Bunt, wie der Herbst“, kündigt Guido Rath an. Mit dabei sind etwa bekannte Stücke aus der Operette „Maske in Blau“ von Fred Raymond sowie ein großes Potpourri mit Songs des legendären Udo Jürgens. Viele Schlager- und Chanson-Fans erinnern sich sicherlich an „Merci“ oder den Ohrwurm „Griechischer Wein“.

Ferner darf man sich bei dem Konzert auf einige Solodarbietungen von Guido Rath (Tenor) freuen. Unter anderem wird er „Sanssouci“ aus dem Musical „Friedrich“ singen sowie „Über sieben Brücken musst du geh’n“ von Peter Maffay.

Der MGV Cäcilia besteht zurzeit aus 45 Mitgliedern, von denen gut 28 regelmäßig zu den Proben erscheinen. „Durch Corona und die Folgen sind viele Aktive abgefallen“, erläutert Guido Rath. Bis heute würden manche Sänger das Risiko scheuen, in der großen Gruppe zu singen. Dennoch freuen sich alle auf den Auftritt im November.

Karten sind bei Ostlinning in Kinderhaus oder auch an der Tageskasse zu erhalten.