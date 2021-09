Ministerin schiebt auf neuer Boule-Bahn eine flotte Kugel

Mit Unterstützung des Amts für Grünflächen reinigten Anwohner die Grünschleife in Kinderhaus. Zudem legten sie eine Boulebahn in dem Park an. Svenja Schulze ließ sich vor Ort auf eine Partie Boule ein.

Svenja Schulze bei Arbeitseinsatz in der Grünschleife

Glasflaschen, Plastiktüten, Grillkohle: In dem kleinen Teich in der Grünschleife ist einiges zu finden, was nicht ins Wasser gehört. Doch nun sind die Anwohner mit geballter Kraft gegen den Müll vorgegangen – mit prominenter Unterstützung.

Bei dem schon traditionellen Putzen der Grünanlage stand nicht nur die Teichreinigung und das Unkrautjäten auf dem Programm: Vielmehr hatten sich die Organisatoren rund um Wolfram Goldbeck vom Amt für Grünflächen ein besonderes Projekt vorgenommen. „Wir legen eine Boulebahn an“, verriet Goldbeck. Kugeln können im Begegnungszentrum Kinderhaus am Sprickmannplatz ausgeliehen werden.



Vorarbeiten mit einem Bagger

Doch bevor die ersten Kugeln geworfen werden durften, musste einiges an Arbeit gestemmt werden: Während die Mitarbeiterinnen des Grünflächenamtes den speziellen Sand mit einer Leiste glätteten, trampelten die rund 30 Helfer das Streugut fest. „Wir sind schon am Vortag mit einem kleinen Bagger angerückt, denn ohne Maschine ist die Arbeit fast nicht machbar“, so Goldbeck.

Während die einen sich um das Stechen der Rasenkanten entlang der Wege kümmerten, waren andere mit der Unkrautbekämpfung bei den Beeten beschäftigt. „Dieses Jahr sind bei den Anwohnern besonders Zucchini gut angekommen. Natürlich durften sie am Ende dann auch ernten.“

Svenja Schulze weiht die Bahn ein

Und während schon der verführerische Duft von Köfte über der Grünschleife lag, hatte sich eine besondere Überraschung angekündigt, um die inzwischen gewässerte und festgestampfte Boulebahn einzuweihen: Umweltministerin Svenja Schulze.

„Ich bin der Überzeugung, dass die Arbeit für die Umwelt auch in schwierigen Revieren einen besonderen Stellenwert hat“, so die Politikerin, die sich spontan zu einer Partie Boule überreden ließ. Dabei gestand sie, dass sie noch nicht oft gespielt habe. „Aber dennoch bin ich von dem Engagement und der vielen Arbeit begeistert“, so Schulze. Insbesondere, wenn man sich daran erinnere, wie der Bereich früher ausgesehen habe, habe sich wirklich einiges getan.