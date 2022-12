Monastir-Platz am Moldrickx-Gelände eingeweiht

Trotz Nieselregens und kühler Temperaturen herrschte am Donnerstag gute Laune im Baugebiet Moldrickx. Dort wurde in einer kleinen Feierstunde der Monastir-Platz eingeweiht.

Feierlich wurde am Donnerstag das Straßenschild des Monastir-Platzes auf dem Moldrickx-Gelände in Kinderhaus eingeweiht. Außerdem überreichte Monastirs Bürgermeister Mondher Marzouk (Mitte rechts) einen symbolischen Schlüssel an Markus Lewe.

Nieselregen trübte die Stimmung auf der matschigen Baustelle, die Kälte kroch den Gästen in den Nacken. Dennoch begrüßte Oberbürgermeister Markus Lewe alle gut gelaunt an „dem Ort, der gerade nicht so sehr schön aussieht“. Die Rede war vom Baugebiet Moldrickx im Herzen von Kinderhaus, wo zurzeit noch die Baumaschinen regieren. Dort wurde gestern der Monastir-Platz eingeweiht, der an die münsterische Partnerstadt im nordafrikanischen Tunesien erinnern soll.