Müffelnde „Olchis“ kommen auf die Kap.8-Bühne

Lustiges Puppentheater für die ganze Familie: Die Kammerpuppenspiele Bielefeld bringen an Allerheiligen in Kinderhaus die beliebten „Olchis“ auf die Bühne.

Wer müffelt so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Olchi-Papa mit dem Olchi-Kind! Erhard Dietls „Olchis“ sind die absoluten Lieblinge vieler Kinder. Im Jahr 1990 erschien der erste Olchi-Band. Heute sind die kleinen stinkigen Müllfresser aus so manchen Kinderzimmern nicht mehr wegzudenken. Egal ob Buch, Hörspiel oder Film – die „Olchis“ sorgen für jede Menge Spaß. An Allerheiligen (1. November) dann auch beim Puppentheater in Kinderhaus.

An diesem Feiertag sind die Kammerpuppenspiele Bielefeld im Kap.8 im Bürgerhaus (Idenbrockplatz 8) zu Gast. Sie führen bei zwei Vorstellungen um 11 Uhr sowie um 14 Uhr die „Olchis“ als „musikalisches Abenteuer für die ganze Familie und Kinder ab vier Jahre“ auf. Die Spieldauer nebst Pause beträgt rund 90 Minuten.

Laut einer Mitteilung des Kap.8 geht es bei den Aufführungen der Bielefelder Puppenspieler darum: „Die ,Olchis‘ wollen in den Urlaub und fliegen mit dem Drachen Feuerstuhl an die Nordsee. Dort wohnt Tante Olga auf einem vergammelten Schrottplatz. Schleimiger Hühnerpups, Urlaub ist echt krötig! Die Olchi-Kinder erkunden den Strand und finden ein altes Piratenschiff. Auf dem Schiff soll es einen geheimnisvollen Schatz geben.“ Ob die Olchi-Kinder das Geheimnis lüften?

Karten für die Aufführungen sind zum Preis von 14 Euro plus Vorverkaufsgebühr ab sofort erhältlich. Sie können unter 05203/ 90 22 83 reserviert oder im Internet bei eventim.de gekauft werden. Kinder unter zwei Jahren haben freien Eintritt, allerdings ohne Anspruch auf einen eigenen Sitzplatz.