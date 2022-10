Mutige Kinder tanzen auf der Lkw-Bühne

„Eure Kinder sind so mutig! Hier auf der Bühne zu stehen, das hätte ich mich in dem Alter niemals getraut.“ Mit diesem Schlusssatz an die vielen Eltern und Familien, die zum Zuschauen gekommen waren, beendete Penelope Abaga-Ayingono, alias Rapperin „A.k.a.-Skuff Barbie“ die Show auf der Lkw-Bühne. Der Lkw stand auf dem Kinderhauser Sprickmannplatz, und die „Musik-Convoy“-Show, die von zahlreichen Kinder und Jugendlichen gestaltet wurde, war die Abschluss-Veranstaltung eines Projekts der Künstlergruppe „Sozialpalast“.

Im August und September hatten die Kinder und Jugendlichen jeweils dienstags an einem Tanz-Workshop teilgenommen, der von der Gruppe mit dem ungewöhnlichen Namen im Jugendsalon des Begegnungszentrums Kinderhaus durchgeführt wurde. Das Ergebnis war eine große Lkw-Bühnenshow, die in Angelmodde, in Münsters Zentrum und zum Schluss am Sprickmannplatz aufgeführt wurde.

Wie kam der Name der Gruppe zustande? „Sozialpalast“ sei von dem gleichnamigen, inzwischen denkmalgeschützten Wohnblock in Berlin-Schöneberg entliehen, erläutert der künstlerische Leiter der Künstlergruppe, Erik Biembacher. „Einen Musik-Convoy mit einer Lkw-Bühne gab es bereits 1985 und 1986 beim WDR“, fügt er hinzu.

Enge Zusammenarbeit mit dem Begegnungszentrum Kinderhaus

Der „Sozialpalast Musik-Convoy“ hat in Münster bereits viele künstlerische und soziale Jugend-Projekte realisiert, häufig unterstützt von der Kinder- und Jugendförderung. „Auch diesmal haben wir eng mit dem Begegnungszentrum Kinderhaus zusammengearbeitet und wurden vom Kultur- und vom Jugendamt der Stadt Münster, vom Amt für Gleichstellung und Integration sowie vom Land NRW finanziell gefördert“, so Biembacher.

Zurück zur Abschluss-Show: „Es war schon dunkel draußen, die Bühne war hell erleuchtet, es war laut und wuselig, überall sprangen und tanzten Kinder umher, kreischten vor Freude und Begeisterung“, erinnert sich Ivanka Sinani, die das Projekt mitverantwortlich organisierte und künstlerisch betreute. Ivanka Sinani wohnt in Kinderhaus, auch Rapperin Penelope, die ebenfalls mitarbeitete, ist hier aufgewachsen. Die unmittelbare Nähe zu den Orten, zu den Kindern und Familien präge die besondere Qualität des Projektes, erklärt das Team. Dadurch komme man viel leichter in Kontakt mit den Kindern. „Unsere Projekte sind transkulturell geprägt und fast ausnahmslos mit Frauen besetzt, um Mädchen und junge Frauen im Besonderen anzusprechen und zu ermutigen, sichtbarer zu werden“, so die Organisatorinnen.