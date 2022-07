Muttererde bringt Heimat in Bewegung

„ERDreich – Heimat in Bewegung“ heißt ein Kunstprojekt, das vom 21. bis 23. Jui auf dem Areal der ehemaligen Gärtnerei Moldrickx stattfinden soll. Im Mittelpunkt steht dabei ein Haufen Moldrickx-Muttererde.

Ausstellung „Kunst am Rand

Einfach mal hineinschauen: Die Gruppe „RaumZeitPiraten“ aus Düsseldorf hat am Baugelände ein Kaleidoskop installiert, das bei der Nutzung die

Das Gelände der ehemaligen Gärtnerei Moldrickx im Ortskern von Kinderhaus ist – wie bereits berichtet – in diesem Sommer Schauplatz verschiedener künstlerischer Aktivitäten. Die Gärtnerei ist verschwunden und einer großen Baustelle gewichen, denn an dieser Stelle sollen neue Wohnquartiere entstehen. Verschiedene Kunstkollektive wollen diesen städtebaulichen Veränderungsprozess nun künstlerisch begleiten und interpretieren. Diese Interventionen finden im Rahmen von „Kunst am Rand“ statt.

Die Kunstgruppe „RaumZeitPiraten“ aus Düsseldorf beispielsweise hat am Bauzaun ein Kaleidoskop installiert. „Beim Blick durch dieses optische Instrument erscheint die Situation des Ortes sonderbar verändert, bruchstückhaft und vermischt sich mit anderen Bildelementen“, heißt es in einer Mitteilung des „Kunst am Rand“-Kurators Jochen Koeniger.

Verschiedene Aktionen am Wochenende

Von Donnerstag bis Samstag (21. bis 23. Juli) werden zwei Berliner Künstlerinnen auf der Wiese gegenüber der Baustelleneinfahrt zu verschiedenen Aktionen einladen. Ein Haufen Moldrickx-Muttererde, von einem Baufahrzeug auf der Wiese aufgeschüttet, bildet den Kern der Intervention. Interessierte sind eingeladen, diese Erde in selbstgefertigten Pflanzkübeln mitzunehmen, zu verteilen und in Balkonkästen oder Gartenbeeten neu zu verorten. „ERDreich – Heimat in Bewegung“ ist daher auch der symbolische Titel des Projekts von Eva Randelzhofer und Ellen Nonnenmacher.

Am Donnerstag beginnt ab 13 Uhr die Verteilung der Erde, verbunden mit Öffentlichkeitsaktionen im Umfeld der Baustelle. Anschließend wird ein Zelt am Langebusch (Baustelleneinfahrt) aufgebaut für einen Workshop, der um 16 Uhr beginnt und bei dem es um das Thema Heimat in Verbindung mit Veränderungen, Verlusten und Erwartungen geht.

Am Freitag wird erneut ein Zelt aufgebaut. Dann wird es ab 16 Uhr handfest, denn mit Gießformen werden aus Beton und Textiltaschen Behältnisse hergestellt, um den Ort zu einem Umschlagplatz für minimale Erdbewegungen zu machen. Am Samstag endet die originelle Kunstaktion mit einer Finissage, die in der Zeit von 11 bis 13 Uhr stattfinden soll.