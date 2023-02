„Nahversorgung muss gesichert sein“

CDU-Ratsfrau Babette Lichtenstein van Lengerich, Berthold Ostlinning von der Werbegemeinschaft (r.) und Olaf Bloch, Vorsitzender der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung (BV) Münster-Nord wollen dem „Ausbluten“ des Kinderhauser Zentrums nicht länger tatenlos zusehen. Beispiel für einen Leerstand ist das ehemalige Bäckerei-Ladenlokal (kleines Bild), in dem kurz vor Corona ein Fitnessstudio eröffnete und in Folge des Lockdowns schnell wieder schloss.

Foto: msc