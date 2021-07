Neubau von Grundschule und Mensa verzögert sich

Im Januar war die Welt noch in Ordnung: „Alles läuft nach Plan, zum Jahresende soll die Grundschule am Kinderbach in ihr neues Gebäude umziehen“, hieß es damals vonseiten der Stadtverwaltung. Auch die Mensa für das gesamte Schulzentrum, in der künftig über 700 Essen pro Tag angeboten werden, sollte dann fertiggestellt sein.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch