Neue Einbahnstraßen in der Schleife?

In Kinderhaus könnte es mittelfristig zwei neue Einbahnstraßen geben. Das haben jedenfalls die Mitglieder der Bezirksvertretung Nord (BV) in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen.

Geht es nach dem einstimmigen Beschluss der Mitglieder der Bezirksvertretung Nord (BV), dann wird es in Kinderhaus bald zwei neue Einbahnstraßen geben.

Laut eines gemeinsamen Antrags von SPD und Grünen in der BV soll die Stadtverwaltung prüfen, ob sowohl die Sprickmannstraße als auch die Killingstraße als Einbahnstraßen eingerichtet werden können. Beide Straßen bilden die inneren Straßen in der sogenannten Schleife im Bereich Kinderhaus-Brüningheide.

Erhöhtes Verkehrsaufkommen

„Wir wollen das wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens an der Stellen überprüfen“, erläutert Thomas Borker, Fraktionsvorsitzender der SPD in der BV-Nord in der Sitzung am Dienstag. In der Antragsbegründung wird ausgeführt, dass es auf beiden Straßen vermehrt zu unsicheren Situationen gekommen ist. Beide Straßen sind vergleichsweise schmal, immer öfter blockierten große Autos von Handwerkerfirmen, Anlieferfahrzeuge oder die Müllabfuhr den Weg. Dabei komme es zu gefährdenden Situationen für Radfahrer und Fußgänger.

BV-Mitglied Philipp Czapski (FDP) regte in der Sitzung am Dienstag an, die Feuerwehr nach ihrer Meinung zur aktuell Verkehrssituation in der Schleife und zu möglichen Einbahnstraßen-Überlegungen zu befragen. Ein entsprechender Passus wurde in den Antrag mit aufgenommen.