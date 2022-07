Neue Gesichter und alte Bekannte im Kap.8

Mit vielen kulturellen Höhepunkten sowie bekannten und weniger prominenten Kabarettisten und Comedians startet das Stadtteilkulturzentrum Kap. 8 im Bürgerhaus Kinderhaus ins zweite Halbjahr. Druckfrisch liegt das neue Programm jetzt vor.

„Erst einmal geht es weiter mit 15 Veranstaltungen in der zweiten Halbzeit der Kulturfrische, der Sommerbühne am Kap. 8“, berichtet Ute Behrens-Porzky, Leiterin des Bürgerhauses. Shantys, Impro-Theater, Lesungen, Familientheater, Konzerte und vieles mehr stehen auf dem Programm. Los geht es am 12. August (Freitag) mit „Peng!“, die nach eigenen Angaben „Stark-Strom-Impro“ auf der Bühne zeigen wollen. „Sie versuchen den völligen Freiflug – ungeplant, nur mit den Vorgaben des Publikums“, heißt es in der Ankündigung.

Lisa Feller kommt jetzt öfter

Auch Lisa Feller wird für einen Auftritt erwartet. Am 19. August ab 20 Uhr heißt es „Ich komm’ jetzt öfter!“ Gut gelaunt, lustig und ohne großes Geschrei bleibe die beliebte, aus Münster stammende Komödiantin ihrem Erfolgsrezept treu und vergesse dabei nicht, sich selbst nicht so ernst zu nehmen, schreiben die Veranstalter.

Ein weiter Höhepunkt auf der Sommerbühne ist der Auftritt des Frank-Muschalle-Trios am 26. August (Freitag) ab 19 Uhr. Die Stammgäste mit einer eingeschworen Fan-Gemeinde in Kinderhaus und Münster werden Freunde des Boogie auf ihre Kosten kommen lassen. Neben Eigenkompositionen werden Frank Muschalle (Piano), Dirk Engelmeyer (Schlagzeug/Gesang) und Matthias Klüter (Kontrabass) auch Klassiker des Genres interpretieren.

Plaudereien aus dem Nähkästchen

Ab Mitte September stehen dann auf den Bühnen im Haus bekannte Kabarettisten, Comedians und Newcomer im Rampenlicht: Dazu gehört Herr Schröder, der am 16. September (Freitag) um 20 Uhr erwartet wird. „Instagrammatik“ heißt sein Programm und zeigt den Schulalltag aus einem anderen Blickwinkel. Auch Horst Evers mit seinem Programm „Früher war ich älter“ (17. September, 20 Uhr) und Notarzt Dr. Lüder Warnken, der am 18. September aus dem Nähkästchen plaudert, wollen für ganz besondere Unterhaltung sorgen.

Radiokoch Helmut Gote interpretiert am 20. Oktober augenzwinkernd das regionale Kochen und zeigt – mit Anekdoten gespickt, wie einige Ideen am eigenen Herd umgesetzt werden können.

Erwartet werden auch die Bullemänner (22. Oktober), Dennis aus Hürth (23. Oktober) und Daphne Deluxe (28. Oktober), Ingrid Kühne (29. Oktober), Eure Mütter und viele mehr, nennt Behrens-Porzky weitere Höhepunkte aus dem Programm.

Kunstausstellungen mit Zeichnungen und Fotos

Noch während das Ausstellungsformat „Kunst am Rand“ im grünen Norden von Kinderhaus Lust auf Kunst macht, startet am 22. August eine gemeinsame Ausstellung mit Zeichnungen von Wiebke Bartsch und Charlie House auf der Galerie in der Agora des Kap. 8.

Im Anschluss zeigt ab dem 21. November eine Fotografie-Ausstellung unter dem Titel „Ansicht und Metapher“ Arbeiten von Angelika Verleger, die vielen noch als Kunstlehrerin des Geschwister-Scholl-Gymnasiums bekannt ist, berichtet Behrens-Porzky.

Klassiker Covernight

Auch die Klassiker wie Covernight, die am 24. September (Samstag) zum 15. Mal stattfindet, finden sich im Programm. Mit dabei sind McCarthy & Koch, Undercover und Acoustic Team. Geboten werde eine Mischung aus modernen Liedern und Klassikern.

Der traditionelle Kreativmarkt steht am 5. und 6. November auf dem Programm. Dazu bietet das Bürgerhaus zahlreiche Kurse und Workshops, um selbst aktiv werden. Dazu gehören Bewegung, Tanz, Musik, Sprachen und auch zahlreiche künstlerisch-kreative Angebote.