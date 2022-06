Neuer Vorstand ist fast vollzählig

Die Tage des amtierenden Königspaares Guido und Ute Delkus sind gezählt: Nach mittlerweile drei Jahren ermittelt der Heideclub endlich wieder einen neuen Regenten. Am 11. Juni (Samstag) wird zum Schützenfest eingeladen. Vorher fand noch die Mitgliederversammlung statt.

Nach über zwei Jahren Pandemiepause trafen sich 31 Schützen des Heideclubs von 1935 e.V. in der Kleingartenanlage „Am Bergbusch e.V.“ zu ihrer Jahreshauptversammlung. Dabei war auch ein Neuzugang.

Nachfolger von Oberst Siegfried Böckel fehlt

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Walther Posekardt und den Gedenken an die Toten wurden die Jahresberichte verlesen. Zuerst der Bericht des 2. Schriftführers Dieter Merschieve, dann der Jungschützen, schließlich des 1. Kassierers Matthias Reher, der eine ausgeglichene Kassenbilanz zu verkünden hatte. Der zweite Kassenprüfer Manfred Schänzer beauftragte daraufhin die Entlastung des Vorstandes. Danach standen die Wahlen auf dem Programm.

Die zweite Kassiererin Christina Strewick wurde wiedergewählt, ebenso wie der 2. Schriftführer Dieter Merschieve. Oberst Siegfried Böckel dankte nach sechs Jahren ab. Ein Nachfolger konnte nicht gefunden werden. Als neuer Kassenprüfer wurde Siegfried Böckel gewählt.

Endlich wieder Schützenfest!

Am Samstag (11. Juni) feiert der Heideclub sein Schützenfest im Wäldchen am Heidegrund. Antreten ist um 13.30 Uhr am Feldstiegenkamp Nach der Abholung des Königspaares, Guido und Ute Delkus beginnt um etwa. 15 Uhr das Schießen. Es werden die Nachfolger für die Prinzessin, Nina Böck, den Flaschenkönig Walther Posekard und König Guido Delkus gesucht. Sie waren drei Jahre im Amt.