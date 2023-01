Neues Gratis-Angebot: „Singen macht glücklich“

Wer Spaß am Singen in geselliger Runde hat, der ist ab dem 7. Februar zu Gesangsterminen im Kinderhauser Bürgerhaus willkommen.

Viele Kinderhauser und Kinderhauserinnen werden sich erinnern: Über lange Zeit trafen sich alle zwei Wochen viele Menschen in der Agora des Bürgerhauses zum gemeinsamen Singen. Nach einer langen Pause soll es nun endlich weitergehen. „Denn Singen macht glücklich“, betont die Leiterin des Kulturzentrums „Kap.8“, Ute Behrens-Porzky. Das Angebot des Kap.8 geschieht in Kooperation mit der Awo Münster-Nord und der Westfälischen Schule für Musik

Alle, die Lust haben, einfache Lieder miteinander zu singen, treffen sich nun wieder regelmäßig in der Agora des Bürgerhauses. Notenkenntnisse seien nicht erforderlich, heißt es in der Ankündigung. Geleitet wird der Singkreis von der Gesangspädagogin Hajnalka Keveceg, die seit vielen Jahren auch den Chor „60 Plus“ an der Westfälischen Schule für Musik betreut.

Im Anschluss an den Singkreis bietet der Stadtteiltreff Mokido jeweils noch die Gelegenheit zu einem gemütlichen Beisammensein. Die Termine im ersten Halbjahr sind jeweils dienstags am 7. Februar von 17 bis 18 Uhr, am 21. Februar von 17 bis 18 Uhr, am 7. März von 17 bis 18 Uhr, am 21. März von 17 bis 18 Uhr, am 2. Mai von 17 bis 18 Uhr und am 16. Mai 17 bis 18 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.