Neues Team begrüßt die Gäste in der „Hütte“

Es gibt ein neues Betreiber-Team der Vereinsgaststätte „Hütte“ des SC Westfalia Kinderhaus: Seit einigen Tagen begrüßen Silvia, Bianca und Jochen Budde die Gäste in der Vereinsgaststätte des Sportclubs am Bernd-Feldhaus-Platz.

„Die ersten erfolgreichen Events liegen schon hinter dem Betreiber-Trio, und das Vereinslokal wird ab sofort auch wieder regelmäßig geöffnet sein“, teilt der SC Westfalia Kinderhaus mit. Man freue sich, „die Familie Budde als neue Betreiber der Vereinsgaststätte gewonnen zu haben“.

Fest im Stadtteil verwurzelt

In der Tat wird die „Hütte“ nun von einem wahren kleinen Familienunternehmen betrieben, das fest im Stadtteil verwurzelt ist. So ist Jochen Budde gebürtiger Kinderhauser und spielte selbst 40 Jahre lang für den SC Westfalia Kinderhaus Fußball. Er kümmert sich nun gemeinsam mit seiner Frau Silvia und Tochter Bianca um die Gäste.

Die kleine Vereinsgaststätte hat ab sofort feste Öffnungszeiten, und es gibt neben Getränken auch Kleinigkeiten zu essen. „Unter anderem stehen Schnitzel, Curry-Wurst und Strammer Max auf der Speisekarte“, verrät Jochen Budde. Jeder sei willkommen hereinzuschauen.

Die Vereinsgaststätte „Hütte“ ist immer dienstags bis donnerstags ab 17 Uhr, freitags ab 16 Uhr sowie samstags und sonntags ab 10.30 Uhr geöffnet.

Mit dem Restart am vergangenen Wochenende werden auch wieder die Spiele der Fußball-Bundesliga und weitere Sport-Events über Sky und DAZN in der Hütte übertragen, kündigen die neuen Betreiber an.