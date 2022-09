Neues Trainingsareal für den SC Westfalia

Die Kinderhauser Sozialdemokraten begrüßen, dass der SC Westfalia eine Freifläche in der Nähe der Nordmark für seinen Trainingsbetrieb bekommen soll – als Ausgleichterrain für eine Sportfläche, die mit einer Dreifachsporthalle bebaut werden soll.

„Der Sportunterricht ermöglicht es Kindern und Jugendlichen, ihren Bewegungsdrang auszuleben und Stress, Anspannung und Aggression abzubauen. Es ist fatal, dass schon seit Jahren der lehrplanmäßige Sportunterricht stark gekürzt wird oder gar nicht erst stattfindet. Der Grund dafür ist, dass für die Stadtteilschulen und den Vereinssport hier in Kinderhaus Sporthallen fehlen“, sagt Michael Kleyboldt, SPD-Schulpolitiker und Mitglied im Vorstand des Ortsvereins Kinderhaus-Sprakel.

Dieser Mangel sei schon seit Jahren bekannt. Die SPD dränge seit Langem auf eine Änderung. Sie begrüße, dass nun Bewegung in die Sache komme, heißt es in einer Pressemitteilung des Ortsvereins. Die Stadtverwaltung wolle ein städtisches Grundstück in unmittelbarer Nähe zum Schulzentrum mit einer Dreifach-Sporthalle bebauen. Diese ins Auge gefasste Fläche werde aktuell als Sportfläche für viele junge Sportler und Sportlerinnen des SC Westfalia Kinderhaus mit einer hohen Auslastung genutzt.

Ackerfläche für den Vereinssport

Ohne Ausgleich könne eine Vielzahl von Kindern nicht mehr im Verein trainieren und dem hohen Bedarf noch weniger nachgekommen werden. Als Ausgleich für den Wegfall der Sportfläche schlage die Stadt deshalb vor, für den Vereinssport künftig eine Freifläche in der Nähe der Nordmark, derzeit als Ackerfläche genutzt, zu erwerben und herzurichten.

„Wir unterstützen diesen Vorschlag der Verwaltung ausdrücklich!“, unterstreicht Fatima Chaloub, Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Kinderhaus-Sprakel. „Mit diesem Vorhaben kann der Sportunterricht endlich wieder planmäßig durchgeführt werden und die Sportlerinnen und Sportler finden passende Flächen für ihren Vereinssport in erreichbarer Nähe vor.“

15 interkulturelle Mädchenfußballteams

Sport könne ein wertvoller Ausgleich zum alltäglichen Stress sein. Besonders Kinder und Jugendliche hätten während Corona auf vieles verzichtet. „Wir sind es ihnen schuldig, die notwendigen Strukturen für einen sinnvollen Ausgleich zu schaffen. Endlich ist eine Lösung in Sicht. Wir setzen uns mit Nachdruck dafür ein, dass eine schnelle Umsetzung erfolgt“, so Fatima Chaloub weiter.

Einen Ausbau der Sportinfrastruktur in einem Stadtteil wie Kinderhaus schätze die SPD aus schul- und gleichstellungspolitischen sowie sozial-integrativen Gründen als besonders hoch ein. Sporthalle und eine teilweise Verlagerung des SC Westfalia sind dringend erforderlich.“ Im Verein gebe es allein 15 interkulturelle Mädchenfußballteams.

Der Verein brauche passende Trainingsflächen. „Dafür ist die gut erreichbare jetzige Ackerfläche die beste und einzige Option“, so Ratsherr Thomas Kollmann in der SPD-Mitteilung.